الصحة العالمية تحذر من انتشار “غير مسبوق” لمتحور أوميكرون

2021/12/14 | 22:45 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ متابعة أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، أن المتحور الجديد لفيروس كورونا “أوميكرون”، ينتشر “بوتيرة غير مسبوقة”، لافتة إلى أنه أصبح على الأرجح “متفشيا في معظم دول العالم”.وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس: “77 دولة أبلغت حتى الآن عن إصابات بأوميكرون، لكن الواقع هو أن أوميكرون موجود على الأرجح …

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