الخفاجي يخاطب الحكومة الاتحادية لاعتبار اور عاصمةً للثقافة العراقية

2021/12/14 | 22:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

خاطب محافظ ذي قار، احمد غني الخفاجي، اليوم الثلاثاء، الحكومة الاتحادية لاعتبار اور عاصمةً للثقافة العراقية.

وذكر المكتب الاعلامي لمحافظ ذي قار في بيان تلقته (بغداد اليوم) أن "الخفاجي، خاطب الأمانة العامة لمجلس الوزراء لغرض اعتبار مدينة اور عاصمةً للثقافة والفنون والآداب للعام 2022".

وأضاف أنه "وجه كتاب جاء فيه ان الاحتفاء يأتي من باب تنشيط السياحة في المدينة الاثارية المدرجة على لائحة التراث العالمي".

وفي يوم الخميس الموفق 16 كانون الاول سيتم وضع حجر الاساس لانشاء مدينة اور السياحية.

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