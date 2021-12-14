غداً.. الإعلان عن تحالف جديد يضم 24 مقعداً

2021/12/14 | 22:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أفاد مصدر مطلع، اليوم الثلاثاء، بأنه سيتم الإعلان عن تحالف نيابي جديد يضم 24 مقعدا يوم غد.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "التحالف النيابي يضم كل من :الكتلة الشعبية المستقلة، بواقع ( 6 مقاعد)، وحركة امتداد بواقع ( 9 مقاعد)، وحراك الجيل الجديد بواقع ( 9 مقاعد)".

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