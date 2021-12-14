طالبة بصرية تناشد العيداني والكاظمي لإرجاع حقها (فيديو)

2021/12/14 | 22:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - البصرةوجهت الطالبة رقية هاني كريم تظلم الى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، ومحافظ البصرة اسعد العيداني.وقالت كريم في مقطع فيديو إنها حصلت على معدل قريب على الـ 98.

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