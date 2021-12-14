تركيا تنقل قمرا صناعيا أوكرانيا إلى ميامي استعدادًا لإطلاقه للفضاء لحسابها في مراقبة الارض

2021/12/14 | 22:48 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اسطنبول /نينا/ نقلت الخطوط الجوية التركية، القمر الصناعي الأوكراني "سيتش-2-30" المخصص لمراقبة الأرض، إلى مدينة ميامي الأمريكية استعدادًا لإطلاقه إلى الفضاء لحساب تركيا في مراقبة الارض .وذكر بيان صادر عن الخطوط الجوية التركية اليوم الثلاثاء، أنه تم تقسيم القمر إلى قطع متعددة لتسهيل عمليات الشحن والتفريغ، وتغليفه بشكل خاص للحيلولة دون إلحاق أضرار به.وتم تطوير القمر الصناعي كجزء من برنامج الفضاء العلمي والتقني للأغراض الخاصة في أوكرانيا، إذ سيتم إرساله إلى الفضاء خلال الشهر المقبل من قاعدة الإطلاق في مركز كينيدي للفضاء بالولايات المتحدة.ومن المنتظر أن يلتقط القمر بعد استقراره في مداره، صورًا رقمية وبالأشعة تحت الحمراء لسطح الأرض، وأن يجمع بيانات شاملة عن طريق فحص معايير غلاف الأرض الأيوني ./انتهى

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