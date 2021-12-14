وكالة الطاقة الذرية: تقييد ايران الوصول لمنشآتها النووية يمنح صورة مبهمة

2021/12/14 | 22:48 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ حذرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، من أن القيود التي يواجهها مفتشوها في إيران يمنح "صورة مبهمة" بشأن برنامج طهران التي تخصب اليورانيوم لمستويات تقترب من درجة الأسلحة النووية.وقال المدير العام للوكالة رافائيل غروسي إنه" يريد أن يبلغ إيران بأنه "لا سبيل للالتفاف على مفتشيه في الوكالة إن أرادت إيران أن تكون دولة تحظى بالاحترام وسط مجتمع الأمم"، مشددا على أنه "علينا أن نعمل معا.عليهم أن يعملوا معنا.سأتأكد من أن يفهموا أن بإمكانهم أن يجدوا فينا شريكا".وأوضح غروسي أنه "إن لم ير المجتمع الدولي من خلالنا بوضوح عدد أجهزة الطرد المركزي أو القدرة التي تمتلكها تلك الأجهزة..فسيكون لدينا صورة مبهمة للغاية، ستمنحنا وهما وليس الصورة الحقيقية وهذا سبب اهميته".وبالرغم من تأكيده انه ليس منخرطا في المفاوضات السياسية الجارية في فيينا، اقر غروسي بان التقدم الذي احرزته ايران منذ انهيار الاتفاق، يعني ضرورة اضفاء تعديلات عليه، مضيفا: "الحقيقة هي اننا نتعامل مع ايران مختلفة تماما..عام 2015 سيكون مختلفا تماما بمعنى أنه سيتعين ان تكون هناك تعديلات تأخذ بعين الاعتبار هذه الحقائق الجديدة، حتى يتمكن مفتشونا من فحص كل ما تتفق عليه الدول على الطاولة السياسية"./ انتهى8

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