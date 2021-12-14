2021/12/14 | 22:55 - المصدر: زاكروس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. جامعة سوران تنظم مؤتمر الإمبريالية اللغوية والهيمنة الثقافية) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 8IaHIAgFY7A
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. جامعة سوران تنظم مؤتمر الإمبريالية اللغوية والهيمنة الثقافية) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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