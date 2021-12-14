2021/12/14 | 22:55 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 8IaHIAgFY7A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. جامعة سوران تنظم مؤتمر الإمبريالية اللغوية والهيمنة الثقافية) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. جامعة سوران تنظم مؤتمر الإمبريالية اللغوية والهيمنة الثقافية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).