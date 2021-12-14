حمدوك يكشف سبب تأخر تشكيل الحكومة السودانية

2021/12/14 | 22:57 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعكشف رئيس الحكومة السودانية عبد الله حمدوك، سبب تأخر تشكيل حكومته رغم مرور أسابيع على توقيعه اتفاقا سياسيا مع رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان حول هذا الشأن.وقال حمدوك على حسابه بموقع فيسبوك: "منذ توقيع الاتفاق السياسي في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر 2021، لم يتم تشكيل الحكومة الانتقالية نظرا لعلمنا بانخراط كل القوى السياسية الداعمة للثورة والانتقال المدني الديمقراطي في حوار جاد وعميق بغية التوافق على ميثاق وطني، وخلق جبهة عريضة لتحقيق الانتقال المدني الديموقراطي وتحصينه".وأضاف رئيس الوزراء: "سيشكل هذا التوافق الوطني إطاراً قوميا لتوحيد الصف وتأسيس آلية لتشكيل حكومة كفاءات وطنية بجانب إكمال هياكل السلطة الانتقالية ومراقبة عملها، بغية تحقيق أولويات ما تبقى من الفترة الانتقالية والمتمثلة في تنفيذ اتفاقية جوبا للسلام واستكمال عملية السلام، وتحقيق الاستقرار والانتعاش الاقتصادي، وتعزيز الوضع الأمني، وإكمال عملية الانتقال الديمقراطي عبر انتخابات حرة ونزيهة".

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