تفاعل على فيديو استقبال ولي العهد السعودي لأمير قطر عند السلم الطائرة.. فماذا قال له؟

2021/12/14 | 23:02 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول مغردون مقطع فيديو أظهر ما قاله ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، عند استقباله أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، لحظة وصوله لحضور القمة الخليجية في الرياض الثلاثاء

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