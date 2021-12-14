2021/12/14 | 23:02 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني تحقق وزارة العمل الأمريكية في شكوى مقدمة ضد شركة “آبل” للتكنولوجيا، قدمتها موظفة سابقة تكشف فيها عن مشكلات تتعلق بالسلامة في مكان العمل.وفي شكوى قدمتها الموظفة السابقة آشلي غوفيك، إلى […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة العمل الأمريكية تحقق في شكوى مقدمة ضد “آبل” المركز الخبري الوطني.

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