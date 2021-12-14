الركابي: محمود المشهداني سيكون رئيس السن للبرلمان المقبل

2021/12/14 | 23:14 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

في ظل غياب البيانات الكافية للمرشحين الفائزين في انتخابات 2021، لم يتضح حتى الآن مَن هو العضو الفائز الأكبر سناً، الذي سيتولى "رئاسة السن" في الجلسة الأولى.

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وترددت أنباء عن أن منسق "الكتلة الشعبية المستقلة" المرشح المستقل الفائز محمد عنوز هو الأكبر سناً، أو النائب عن محافظة البصرة عامر الفايز، إلا أن عضو ائتلاف دولة القانون وائل الكرابي أكد أن القيادي في تحالف "العزم" محمود المشهداني، هو الأكبر سناً من بين المرشحين الفائزين، وبالتالي سيكون رئيس الجلسة الأولى.

وشغل محمود المشهداني، منصب رئيس مجلس النواب للأعوام مابين 2006، و2009، وهو من مواليد أيار من العام 1948.

ولم يُعلن حتى الآن رسمياً عن اسم المرشح الفائز الذي سيتولى رئاسة السن في الجلسة الأولى.

ووفقاً للمادة 54 من الدستور العراقي، "يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد بمرسوم جمهوري خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات العامة، وتعقد الجلسة برئاسة أكبر الأعضاء سناً لانتخاب رئيس المجلس ونائبيه، ولايجوز التمديد لاكثر من المدة المـذكورة آنفاً".

وليس واضحاً حتى الآن ما إذا كان المشهداني سيتقدم لشغل منصب رئاسة مجلس النواب بشكل دائم في الولاية المقبلة، خاصة بعد إعلان قيادات في تحالف "العزم" أنها تفكر جدياً بالسعي للمنصب، وأن اسم المشهداني مطروح إلى جانب ثابت العباسي، وخالد العبيدي وآخرين.

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