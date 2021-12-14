بعد مناشدتها عبر بغداد اليوم.. محافظ البصرة يستجيب للطالبة رقية

2021/12/14 | 23:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - البصرة

استجاب محافظ البصرة اسعد العيداني، الثلاثاء، لمناشدة الطالبة رقية بعد ان نشرتها وكالة بغداد اليوم.

وقال العيداني انه "يتابع مناشدة الطالبة البصرية رقية هاني كريم وبالتواصل مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي".

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