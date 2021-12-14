2021/12/14 | 23:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق يحصد مركزا تنافسيا في مؤشر المعرفة العالمي والتعليم العالي يتصدر مؤشرات التقييم

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يحصد مركزا تنافسيا في مؤشر المعرفة العالمي والتعليم العالي يتصدر مؤشرات التقييم) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يحصد مركزا تنافسيا في مؤشر المعرفة العالمي والتعليم العالي يتصدر مؤشرات التقييم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).