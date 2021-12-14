فائزون مستقلون في النجف يعلنون عن تشكيل تجمع خاص بهم

2021/12/14 | 23:19 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف/نينا/ اعلن مرشحو النجف المستقلون الفائزون في الانتخابات الأخيرة عن تشكيل تجمع خاص بهم تحت عنوان (صوت المستقلين )، يضطلع بمهمة تصحيح المسار للعمل البرلماني والمؤسساتي وتفعيل الدور الرقابي والتشريعي والعمل بالدستور والقوانين النافذة.وجاء في البيان التأسيسي للتجمع الجديد :" ايمانا منا بخطورة الوضع الراهن للبلاد وسعيا من اجل خدمة أبناء شعبنا وتأدية للواجب الوطني الذي يفرض علينا القيام بواجبنا نحو جمهورنا ، اجتمعنا نحن عدد من المرشحين المستقلين الفائزين في انتخابات مجلس النواب العراقي للدورة البرلمانية الخامسة ، لنعلن عن تشكيل تجمع جديد بإسم تجمع صوت المستقلين الذي سيأخذ على عاتقه مهمة تصحيح المسار للعمل البرلماني والمؤسساتي وتفعيل الدور الرقابي والتشريعي والعمل بالدستور والقوانين النافذة والتوجه لتنفيذ البرنامج الانتخابي والأهداف المرجوة من ترشحنا للبرلمان" .واضاف البيان :" نؤكد للجميع بأن ابواب التعاون مشرعة لكل من يبحث عن مصالح الشعب وتوفير الحياة الكريمة لابنائه بعيدا عن المحاصصة المقيتة والتخندق الطائفي أو الحزبي .ونطمئن جماهيرنا الكريمة باننا سنبقى أوفياء ومستقلين وهدفنا العراق اولا واخيرا ".يذكر ان اعضاء تجمع صوت المستقلين يضم كلا من ، حيدر طارق الشمخي، وحسين السعبري، و امير المعموري، وهادي السلامي، فيما غاب عن قائمة التجمع الجديد محمد عنوز ./انتهى

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