السعودية : دول الخليج هي الاكثر تهديدا بالبرنامج النووي الايراني

2021/12/14 | 23:19 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ اعلن وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، الثلاثاء، أن المملكة تريد أن تكون لديها علاقات طيبة مع إيران، مشيرا إلى :" ان هذا الامر يتوقف على تعاون طهران".وقال بن فرحان في مؤتمر صحفي مشترك مع امين عام مجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف عقب ختام القمة الـثانية والاربعين للمجلس التي عقدت في الرياض:" نتابع المحادثات النووية الجارية في فيينا"، واصفا الموقف الايراني في المحادثات بـ"المقلق".واضاف : "نريد اتفاقا نوويا طويلا وشاملا مع إيران"، مؤكدا :" ان دول الخليج هي الاكثر تهديدا بالبرنامج النووي الايراني".وتابع أنه "من الأفضل للمملكة أن تكون جزءا من محادثات فيينا لكنها منفتحة على أي آلية للتصدي للمخاوف الخليجية".واضاف: "لم نشهد حتى الآن أي تغير حقيقي في سلوك إيران"./انتهى8

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