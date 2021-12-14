ذكريات -2 مذكرات أندريه غروميكو - هاني عبيد

2021/12/14 | 23:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#هاني_عبيد كتاب "ذكريات -2 "المؤلف: اندريه غروميكو العلاقات السوفياتية – الامريكيةيعتبر غروميكو احد المختصين القلائل في الاتحاد السوفياتي السابق في الشؤون الامريكية (بالاضافة إلى السفير السابق دوبرنين)، ولا عجب في ذلك حيث أنه ابتدأ حياته العملية في واشنطن (هذا إذا استثنينا فترة قصيرة عمل فيها باحثاً في المعهد الاقتصادي التابع لاكاديمية العلوم السوفياتية).



وقد خصص جزءاً من ذكرياته للحديث عن ع ......





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