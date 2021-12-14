مُبادرة يلا نتفلسف: هيا نُسخّف أداة من أدوات التغيير - مالك ابوعليا

2021/12/14 | 23:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مالك_ابوعليا مالك أبوعلياإنطلقت في 28 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، وبمناسبة اليوم العالمي للفلسفة، مُبادرة "يلا نتفلسف" التي نظمها قسم الفلسفة في الجامعة الأُردنية، لقد تابعت فعالياتها، وكان لا بد من التعليق عليها.تجلّت في مُحاضرات "يلا نتفلسف" المُقاربة الميتافيزيقية لمفهوم الفلسفة، وبشكل رئيسي في غياب أي مُقاربة تاريخية أصيلة لها، وعدم القدرة على فهم جدل العمليات التاريخية الحقيقي، لتداخل وت ......





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