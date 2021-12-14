حكايات من الفولكلور الكردي. ومن أحمق من المختار؟ - ماجد الحيدر

2021/12/14 | 23:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#ماجد_الحيدر حكايات من الفولكلور الكردي.



الحكاية الثانيةومن أحمقُ من المختار؟يحكى أن رجلاً عجوزاً لم يكن له غير ولد وحيد.



كان وافر الغنى، يملك ما لا يحاط به من الأرض والذهب والأنعام.



بلغ ولده سن الرجولة لكنه لم يكن قد ذاق طعم الكد والعناء ولا يعرف شيئاً عن الدنيا وأحوالها، فدعاه والده يوماً إلى الجلوس معه والاستماع إليه فقال:- هذه الدنيا يا ولدي لا بقاء فيها لأحد.



عندما أغمض عيني ويسترد الله أم ......





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