العراق يحصد مركزا تنافسيا في مؤشر المعرفة العالمي

2021/12/14 | 23:28 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حصول العراق على مركزا تنافسيا في مؤشر المعرفة العالمي .وذكرت دائرة العلاقات والإعلام في الوزارة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الثلاثاء، أن "العراق حصد مركزا تنافسيا هاما في مؤشر المعرفة العالمي لعام 2021 الذي أطلق نسخته الخامسة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومؤسسة محمد بن راشد للمعرفة".وأضافت، انه "حسب المؤشرات المعتمدة (https://www.knowledge4all.com/country-profile?CountryId=3) فان قطاع التعليم العالي جاء بالمركز 66 عالميا وبدرجة بلغت 47.6 وهو أعلى تقييم لقطاعات الدولة العراقية ذات الصلة بالمعرفة".وأشارت إلى أن "مؤشر المعرفة العالمي يصنف الدول عبر تقييم قطاعاتها المرتبطة بالمعرفة على وفق سبعة مؤشرات رئيسة هي التعليم ما قبل الجامعي ١٥%، التدريب والتعليم المهني والتقني ١٥%، التعليم العالي ١٥%، والتطوير البحثي والابتكار ١٥%، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ١٥%، والاقتصاد ١٥%، والبيئة التمكينية ١٠%".جدير بالذكر أن هذا المؤشر يعتمد في جمع بياناته ومعلوماته على أكثر من ٤٠ مؤسسة وقاعدة بيانات عالمية محايدة مثل اليونسكو والبنك الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي ومنظمة العمل الدولية ومنظمات أخرى.

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