2021/12/14 | 23:30 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: r8kvTSWlU6k

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. شقيقان قررا قتل والدهما عن سابق تصور وتصميم..ما هي الدوافع والأسباب؟) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. شقيقان قررا قتل والدهما عن سابق تصور وتصميم..ما هي الدوافع والأسباب؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).