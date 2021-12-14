الخروج الآمن من موقف الدراجة المحرج في مسلسل المدينة والجنس

2021/12/14 | 23:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نيويورك‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬بعدما‭ ‬وضعتها‭ ‬وفاة‭ ‬شخصية‭ “‬مستر‭ ‬بيغ‭” ‬في‭ ‬أولى‭ ‬حلقات‭ ‬الموسم‭ ‬الجديد‭ ‬من‭ “‬****‭ ‬أند‭ ‬ذي‭ ‬سيتي‭” ‬إثر‭ ‬ممارسته‭ ‬الرياضة‭ ‬على‭ ‬إحدى‭ ‬دراجاتها‭ ‬المنزلية‭ ‬في‭ ‬موقف‭ ‬حرج،‭ ‬نجحت‭ ‬مجموعة‭ “‬بيلوتون‭” ‬في‭ ‬قلب‭ ‬الوضع‭ ‬لصالحها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬أسلوب‭ ‬تواصلي‭ ‬إبداعي‭ ‬عزّز‭ ‬شعبيتها‭.‬ بدأت‭ ‬القصة‭ ‬مع‭ ‬ما‭ ‬يمكن‭ ‬وصفه‭ ‬بأنه‭ ‬أسوأ‭ ‬تسويق‭ ‬مدمج‭ […]

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