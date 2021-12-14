الخط العربي بين التقاليد المرشحة لقائمة اليونسكو للتراث غير المادي

2021/12/14 | 23:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باريس‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬يتوقع‭ ‬أن‭ ‬تُدرج‭ ‬اليونسكو‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭ ‬نحو‭ ‬40‭ ‬تقليداً‭ ‬من‭ ‬القارات‭ ‬الخمس‭ ‬في‭ ‬تراثها‭ ‬غير‭ ‬المادي،‭ ‬من‭ ‬أبرزها‭ ‬الخط‭ ‬العربي‭ ‬الذي‭ ‬يشكّل‭ ‬رمزا‭ ‬ثقافيا‭ ‬أساسيا‭ ‬في‭ ‬العالمين‭ ‬العربي‭ ‬والإسلامي‭ ‬رغم‭ ‬تراجع‭ ‬عدد‭ ‬الخطاطين،‭ ‬في‭ ‬تصنيف‭ ‬يتيح‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬تراث‭ ‬يكون‭ ‬في‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬الأحيان‭ ‬مهدّداً‭.‬وقدمت‭ ‬دول‭ ‬أو‭ ‬مجموعات‭ ‬دول‭ […]

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