كيم كارداشيان تجتاز امتحان الحقوق

2021/12/14 | 23:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لوس‭ ‬انجليس‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬أعلنت‭ ‬نجمة‭ ‬تلفزيون‭ ‬الواقع‭ ‬كيم‭ ‬كارداشيان‭ ‬الاثنين‭ ‬أنّها‭ ‬اجتازت‭ ‬بنجاح‭ ‬امتحاناً‭ ‬بالقانون‭ ‬في‭ ‬كاليفورنيا،‭ ‬بعد‭ ‬ثلاث‭ ‬محاولات‭ ‬فاشلة،‭ ‬في‭ ‬خطوة‭ ‬أولى‭ ‬نحو‭ ‬تحقيق‭ ‬حلمها‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬تصبح‭ ‬يوماً‭ ‬ما‭ ‬محامية‭.‬ وكانت‭ ‬أشارت‭ ‬المليارديرة،‭ ‬منذ‭ ‬فترة‭ ‬طويلة،‭ ‬إلى‭ ‬أنها‭ ‬تريد‭ ‬أن‭ ‬تلتحق‭ ‬بنقابة‭ ‬المحامين‭.‬ وكتبت‭ ‬في‭ ‬تغريدة‭ ‬عبر‭ […]

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