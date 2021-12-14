شرطة بغداد تنفي شائعات نقص التخصيص في مبالغ الترقيات والعلاوات للضباط

2021/12/14 | 23:45 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

نفت مديرية شرطة محافظة بغداد، الثلاثاء، وجود خلل في تخصيص مبلغ الترقيات والعلاوات لضباط ومنتسبي قيادة شرطة بغداد.

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وذكرت المديرية في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (14 كانون الاول 2021)، انه "نشر في احد مواقع التواصل الاجتماعي خبر كاذب مفاده وجود خلل في تخصيص مبلغ الترقيات والعلاوات لضباط ومنتسبي قيادة شرطة بغداد وتود القيادة ان توضح انه تم مفاتحة وزارتنا المؤقرة لغرض تخصيص مبلغ صرف مخصصات الترقيات والعلاوات لعام ٢٠٢٠ و٢٠٢١ الا ان المبلغ الذي تم تخصيصه من قبل وزارة المالية بعد حسم التوقفات التقاعدية ومساهمة الدولة بنسبة ٢٥/يغطي سبعة اشهر فقط لكافة ضباط ومنتسبين قيادة شرطة محافظة بغداد".

واضاف البيان ان "مقر وزارة الداخلية قد قام بصرف مبالغ سبعة اشهر فقط وان المبالغ المتبقية ديون على وزارة المالية وسوف يتم صرف باقي المبلغ عند ورود التخصيصات المالية من وزارة المالية".

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