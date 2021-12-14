الماء يقتل!.. فلاحة واسط تصرخ وتحذر من تداعيات شديدة الخطر في العراق

2021/12/14 | 23:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-واسط

أكد الأمين العام لاتحاد الجمعيات الفلاحية في محافظة واسط محمد الشريفي، اليوم الثلاثاء، ان كثرة الحوادث بين الفلاحين جاءت بسبب أزمة المياه .

و وقال الشريفي في حديث لـ(بغداداليوم) انه " في الفترة الاخيرة كثرت الحوادث الامنية في المحافظة نتيجة لمشاكل بين المزارعين وأدت الى مقتل عدد منهم".

وأضاف " ان اسباب ذلك جاءت بسبب شحة المياه لذلك فاننا نحذر من التداعيات الأمنية والاقتصادية وندعو لمعالجات حقيقية".

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