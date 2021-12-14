الإطار التنسيقي يتحدث عن اجتماعه مع تحالف العزم

2021/12/14 | 23:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

علق الاطار التنسيقي، الذي يجمع القوى السياسية الشيعية، اليوم الثلاثاء، على اجتماعه الذي عقد مع تحالف العزم، برئاسة خميس الخنجر، والذي يضم ما يقارب (34) نائباً.

وقال القيادي في الاطار أحمد الموسوي، في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن "الاجتماع الذي جرى بين الإطار وتحالف العزم وضع الكثير من الحلول والتفاهمات وتشكيل اللجان المستقبلية بشأن التفاوض مع الأطراف الأخرى لطرح رؤية الإطار والعزم لإدارة الدولة بالمرحلة المقبلة".

وبين الموسوي أن "هناك تفاهمات كبيرة جرت مع تحالف العزم وأن الأخير يمثل ثقلا كبيرا بعد أن أعلن عن تشكيل تحالف يضم قرابة 34 نائبا".

وأوضح أن "هناك تحركات ولجان شكلت من الإطار للتفاوض مع جميع الأطراف ولا يستثني فيها أحد من أجل الوصول إلى رؤية مشتركة باستحقاقات المرحلة المقبلة".

وتابع: أن "الظروف التي تحيط بالعملية السياسية وكذلك بالعراق تجبر جميع القوى السياسية أن تكون لها رؤية مشتركة ومشاركة حقيقية في إدارة الدولة وعدم إقصاء أي جهة".

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