القبض على عائلة مكونة من 12 شخصا حاولوا التسلل عبر الحدود

2021/12/14 | 23:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

افاد مصدر امني، اليوم الثلاثاء، باعتقال عائلة مكونة من 12 شخصا يحملون الجنسية العراقية.

وقال المصدر لوكالة (بغداد اليوم)، ان "افراد العائلة حاولوا اجتياز الشريط الحدودي".

الا ان المصدر لم يحدد الدولة الحدودية التي حاولوا دخولها.

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