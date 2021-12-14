الخنجر يبحث مع وفد الديمقراطي الكردستاني المستجدات السياسية والتحالفات المقبلة

2021/12/14 | 23:50 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ بحث رئيس تحالف العزم خميس الخنجر مع وفد الحزب الديمقراطي الكردساني برئاسة هوشيار زيباري ،المستجدات السياسية والتحالفات المقبلة.وقال الخنجر خلال اللقاء:"سنبقى على تنسيق كامل في كل الخطوات القادمة لضمان شراكة كاملة في القرار وادارة الدولة"./انتهى9

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