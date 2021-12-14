واشنطن تحضّر بدائل في حال فشلت المفاوضات مع إيران

2021/12/14 | 23:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جاكرتا‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬فيينا‭ – ‬الزمان‭ ‬ ‭ ‬أعلن‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الأميركي‭ ‬أنتوني‭ ‬بلينكن‭ ‬الثلاثاء‭ ‬أن‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬تُحضّر‭ ‬بشكل‭ ‬‮«‬نشط‮»‬‭ ‬مع‭ ‬حلفائها‭ ‬‮«‬بدائل‮»‬‭ ‬للاتفاق‭ ‬النووي‭ ‬الايراني‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬فشلت‭ ‬مفاوضات‭ ‬فيينا‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬انقاذه‭. ‬وقال‭ ‬بلينكن‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحافي‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الاندونيسية‭ ‬جاكرتا‭ ‬‮«‬قريبًا‭ ‬يفوت‭ ‬الأوان،‭ ‬ولم‭ ‬تنخرط‭ ‬ايران‭ ‬بعد‭ ‬في‭ ‬مفاوضات‭ ‬حقيقية‮»‬،‭ […]

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