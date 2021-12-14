القمة الخليجية في الرياض:مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه

2021/12/14 | 23:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرياض‭ – ‬الزمان‭ ‬أكد‭ ‬بيان‭ ‬القمة‭ ‬الخليجية‭ ‬الـ‭ ‬42‭ ‬في‭ ‬الرياض‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬جهود‭ ‬مكافحة‭ ‬الإرهاب‭ ‬وتجفيف‭ ‬مصادر‭ ‬تمويله‭ ‬وعلى‭ ‬أن‭ ‬أمن‭ ‬دول‭ ‬المجلس‭ ‬كل‭ ‬لا‭ ‬يتجزأ‭ ‬وأكد‭ ‬أيضا‭ ‬على‭ ‬احترام‭ ‬مبدأ‭ ‬السيادة‭ ‬وعدم‭ ‬التدخل‭ ‬بالشؤون‭ ‬الداخلية‭ ‬للدول‭ ‬وتعزيز‭ ‬الأمن‭ ‬والاستقرار‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭.‬وقد‭ ‬بدأت‭ ‬امس‭ ‬أعمال‭ ‬اجتماع‭ ‬الدورة‭ ‬42‭ ‬للمجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬لمجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ […]

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