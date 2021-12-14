2021/12/14 | 23:54 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الرياض – الزمان أكد بيان القمة الخليجية الـ 42 في الرياض على تعزيز جهود مكافحة الإرهاب وتجفيف مصادر تمويله وعلى أن أمن دول المجلس كل لا يتجزأ وأكد أيضا على احترام مبدأ السيادة وعدم التدخل بالشؤون الداخلية للدول وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
وقد بدأت امس أعمال اجتماع الدورة 42 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القمة الخليجية في الرياض:مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وقد بدأت امس أعمال اجتماع الدورة 42 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القمة الخليجية في الرياض:مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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