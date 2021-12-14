هل تفرز القمة الخليجية مرجعيتها؟

2021/12/14 | 23:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام القمة‭ ‬الخليجية‭ ‬في‭ ‬الرياض‭ ‬ضرورة‭ ‬لإعادة‭ ‬الثقة‭ ‬والشروع‭ ‬بخط‭ ‬بداية‭ ‬جديد‭ ‬في‭ ‬ضوء‭ ‬قمة‭ ‬العلا‭ ‬السابقة‭ ‬نحو‭ ‬ترسيخ‭ ‬علاقات‭ ‬واضحة‭ ‬تستند‭ ‬الى‭ ‬احترام‭ ‬السيادة‭ ‬وعدم‭ ‬التدخل‭ ‬في‭ ‬الشؤون‭ ‬الداخلية،‭ ‬وهذه‭ ‬الأساسيات‭ ‬أكد‭ ‬عليها‭ ‬بيان‭ ‬القمة،‭ ‬وسبق‭ ‬أن‭ ‬وردت‭ ‬في‭ ‬بيانات‭ ‬القمم‭ ‬عبر‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬عشرين‭ ‬مرة،‭ ‬غير‭ ‬انّ‭ ‬الانتكاسات‭ ‬في‭ ‬العلاقات‭ ‬البينية‭ […]

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