الاشتراكيون هم من يُناضل من أجل الحرية الفردية الحقيقية - ديفيد هارفي

2021/12/15 | 00:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#ديفيد_هارفي تم طرح موضوع الـ"حرية" عندما كنت ألقي بعض المحاضرات في بيرو.



كان الطلاب هناك مهتمين جدًا بالسؤال: "هل تتطلب الاشتراكية التنازل عن الحرية الفردية؟"لقد نجح الجناح اليميني في الاستحواذ على مفهوم الحرية كمفهوم خاص به واستخدامه كسلاح في الصراع الطبقي ضد الاشتراكيين.



يقولون إن "خضوع الفرد لسيطرة الدولة التي تفرضها الاشتراكية أو الشيوعية أمر يجب تجنبه بأي ثمن".كان جوابي أنه لا ينبغي أن نت ......





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