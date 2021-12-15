حاسمة هي مسائل الدفاع عن مبادئ البناء الاشتراكي و السلطة العمالية والتملك الاجتماعي لوسائل الإنتاج والتخطيط المركزي - الحزب الشيوعي اليوناني

2021/12/15 | 00:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#الحزب_الشيوعي_اليوناني مقتطفات من كلمة يورغوس مارينوس، عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي اليوناني، التي ألقاها في برلين (21/11/20)حاسمة هي مسائل الدفاع عن مبادئ البناء الاشتراكي و السلطة العمالية والتملك الاجتماعي لوسائل الإنتاج والتخطيط المركزي سجَّل يورغوس مارينوس في سياق كلمته التي ألقاها ضمن إحدى فعاليات منظمة الحزب في أوروبا الوسطى، ما يلي:نكرم ذكرى مرور 103 عاماً على تأسي ......





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