تخصيصات مالية جديدة ضمن قرارات اجتماع مجلس الوزراء العراقي

2021/12/15 | 00:04 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: اتخذ مجلس الوزراء برئاسة مصطفى الكاظمي، عددًا من القرارات الجديدة خلال الجلسة الاعتيادية الثامنة والأربعين لمجلس الوزراء، التي عُقدت اليوم الثلاثاء.جرى خلال الجلسة بحث مستجدات الأحداث في البلاد، ومناقشة الموضوعات المدرجة على جدول …

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