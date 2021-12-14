2021/12/15 | 00:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، الثلاثاء، من مخاطر اندلاع حرب شوارع في مدينة مأرب شمال البلاد، مؤكدا أن النزاع بين الحوثيين والقوات الحكومية المدعومة من السعودية "تصاعد بشكل كبير"

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأمم المتحدة تحذر من "حرب شوارع" في مأرب) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأمم المتحدة تحذر من "حرب شوارع" في مأرب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).