النيابة العامة في لبنان تأمر بتوقيف سياسي كبير متهم في انفجار مرفأ بيروت

2021/12/15 | 00:21 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ اصدرت النيابة العامة اللبنانية مذكرة اعتقال بحق سياسي كبير في تحقيقات انفجار مرفأ بيروت.وأكد مصدر قضائي في تصريح صحفي :" ان مذكرة الاعتقال التي أحالها طارق البيطار، قاضي التحقيق بانفجار المرفأ الذي وقع في 4 اب 2020 إلى رجال الأمن ، طالبت بتوقيف علي حسن خليل النائب في البرلمان اللبناني وزير المالية الأسبق، فور انتهاء الدورة البرلمانية الحالية في الأول من كانون الثاني المقبل وفقا للدستور ".وأصدر البيطار في البداية مذكرة لاعتقال خليل في 12 تشرين الأول الماضي بعدما تخلف عن الحضور للاستجواب.وخليل هو الذراع اليمنى لرئيس مجلس النواب ورئيس "حركة أمل" نبيه بري، وواحد من عدة سياسيين ومسؤولين أمنيين حاليين وسابقين متهمين بالصلة بالانفجار الذي أسفر عن مقتل أكثر من 215 شخصا ، ورفضوا جميعا المثول للاستجواب أمام بيطار، معتبرين أنه لا يملك سلطة كافية لذلك وأنه منحاز.ويحظر الدستور اللبناني القبض على أعضاء البرلمان أثناء انعقاد الدورة التشريعية ما لم يجر ضبطهم متلبسين أو يتم التصويت على السماح بمقاضاتهم./انتهى9

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