2021/12/15 | 00:21 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الوكيل الاداري لوزارة الزراعة يشارك في فعالية إطلاق مشروع سافي (saavi) لدعم وتوفير الأمن الغذائي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/12/15 | 00:21.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

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