الشرطة الاتحادية تنفي فقدان مقاتلين اثناء نزولهم في كركوك

2021/12/15 | 00:30 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعنفت قيادة قوات الشرطة الاتحادية، الانباء التي تحدثت عن فقدان مقاتلين اثناء نزولهم ووجود جثثهم في مستشفى كركوك.وذكرت القيادة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنها تنفي ما تناقلته بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول خبر مفاده فقدان (كوستر) ومقاتلين اثناء نزولهم والادعاء بوجود جثثهم في مستشفى كركوك، داعية مواقع التواصل الاجتماعي الى توخي الحذر والدقة في نشر الاخبار الكاذبة التي لاتمت للحقيقة باي صلة .وأضافت، أنه "ستتم الملاحقة القانونية بحق كل من يحاول تضليل الرأي العام بنشر الاخبار الكاذبة والتي تهدف الى الاساءة لقواتنا البطلة"، مؤكدة على "استقاء الاخبار من المواقع الرسمية لوزارة الداخلية وقيادة قوات الشرطة الاتحادية ".وأشارت الى ان "مراجعنا وقيادتنا من اولى اهتماماتها سلامة المقاتلين الابطال فهم اليد الضاربة لتنفيذ القانون والحفاظ على امن واستقرار بلدنا ."

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