القافلة - أكرم شلغين

2021/12/15 | 00:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#أكرم_شلغين من؟ لماذا؟ كيف؟ لا أدري؟أعارني مرة أحد الأصدقاء شريطاً عليه موسيقا لم أسمعها من قبل ولم أعرف مؤلفها وكذلك لم يعرف هو أكثر مما زعمه بأنها موسيقا قديمة وجدت على رقم فخارية اكتشفت في إحدى الممالك القديمة.



عندما سمعت الموسيقا للمرة الأولى تداخل في رأسي كل شيء ولا أدري كيف أصف بدقة ما سمعته..! فحينا شعرتها انفعالات عفوية وحينا آخر كانت تلك الانفعالات مقصودة! هل هي تعبير انفعالي لإنسان بدائي لا يع ......





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