بعد قرعة دوري أبطال أوروبا..

2021/12/15 | 00:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أسفرت قرعة دوري أبطال أوروبا، التي سحبت، الاثنين، في نيون بسويسرا بعد إعادة القرعة الأصلية لأسباب فنية، عن مواجهات نارية في دور الـ16 من البطولة القارية الأم.

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