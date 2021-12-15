2021/12/15 | 00:40 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: lqSUuCG7q0o

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. علي العبادي: شخصيات داخل السجون تبتز عوائل المعتقلين) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. علي العبادي: شخصيات داخل السجون تبتز عوائل المعتقلين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).