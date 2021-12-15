الشرطة الاتحادية تكشف حقيقة 'فقدان مقاتلين' في كركوك

2021/12/15 | 00:45 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفت قيادة الشرطة الاتحادية، الأربعاء، "فقدان مقاتلين" أثناء نزولهم في محافظة كركوك.

وقالت الشرطة الاتحادية في بيان، "ننفي ما تناقلته بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول خبر مفاده (فقدان كوستر ومقاتلين اثناء نزولهم والادعاء بوجود جثثهم في مستشفى كركوك)".

وأضافت "ستتم الملاحقة القانونية بحق كل من يحاول تضليل الرأي العام بنشر الاخبار الكاذبة والتي تهدف الى الاساءة لقواتنا البطلة".

وكانت أنباء أشارت أمس الثلاثاء، الى وجود جثث جنود في مستشفى بمحافظة كركوك.

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