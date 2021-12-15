حقيقة فقدان مقاتلين أثناء نزولهم في محافظة كركوك

2021/12/15 | 00:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - كركوك

نفت قيادة الشرطة الاتحادية، الأربعاء، "فقدان مقاتلين" أثناء نزولهم في محافظة كركوك.

وقالت الشرطة الاتحادية في بيان، "ننفي ما تناقلته بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول خبر مفاده (فقدان كوستر ومقاتلين اثناء نزولهم والادعاء بوجود جثثهم في مستشفى كركوك)".وأضافت "ستتم الملاحقة القانونية بحق كل من يحاول تضليل الرأي العام بنشر الاخبار الكاذبة والتي تهدف الى الاساءة لقواتنا البطلة".

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