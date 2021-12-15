كتلة كردية تعلق على تأجيل حسم دعوى الغاء الانتخابات العراقية: الأمر يرتبط بشرط واحد

2021/12/15 | 00:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

علقت كتلة الاتحاد الاسلامي الكردستاني، اليوم الاربعاء، على التأجيل الثاني من قبل المحكمة الاتحادية العليا بخصوص الدعوى المقامة امامها لإلغاء الانتخابات البرلمانية المبكرة، المقدمة من قبل زعيم تحالف الفتح هادي العامري.

وقال القيادي في الكتلة، والمرشح الفائز بالانتخابات المبكرة جمال كوجر لـ(بغداد اليوم) ان "التوافق السياسي بين الكتل المختلفة امر مهم للمصادقة على نتائج الانتخابات، لاسيما بعد ان قررت للمرة الثانية المحكمة الاتحادية العليا تأجيل موعد المرافعة بشأن الدعوى المقامة لإلغاء نتائج الانتخابات".

وأضاف كوجر ان "هذا التأجيل قد يرتبط بالتوافق السياسي المنتظر بين الكتل المختلفة والذي سيكون اساسا للمضي في الاجراءات الدستورية الاخرى".

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