وزير الخارجية السعودية: نتائج إيجابية للقمة الخليجية بشأن تعزيز التعاون

2021/12/15 | 01:05 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرياض- مباشر: قال الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودية، إن قادة دول مجلس التعاون في القمة الخليجية بالرياض، توصلوا إلى نتائج إيجابية لتعزيز التعاون والترابط والتنسيق بين دول المجلس وتحقيق تطلعات مواطنيه.كما تتعلق النتائج أيضا بوحدة …

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