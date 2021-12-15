الحكمة يكشف عن صيغة بين الصدر وقوى الإطار لتشكيل الحكومة

2021/12/15 | 01:08 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

كشف القيادي في تيار الحكومة فادي الشمري، الثلاثاء، عن التوصل إلى صيغة لتشكيل الحكومة المقبلة بين الكتلة الصدرية ومعظم قوى الإطار التنسيقي.

وكتب الشمري عبر حسابه في تويتر، "الحكمة وقرابة 100 نائب من ساحات متعددة لن تشارك في الحكومة، ويمكن أن يشكلوا معارضة دستورية قوية ومنضبطة".

وأضاف، أنّ "جُل قوى الإطار ستشارك مع التيار الصدري مع الحزبين الكرديين مع تحالفي عزم وتقدم ليقتربوا من 240 نائب"، مبينًا أنّ "ثلثي مجلس النواب سيمثل أغلبية حاكمة مريحة، مقابل ثلث لأقلية معارضة".

وأعلنت مفوضية الانتخابات، في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2021، النتائج النهائية للانتخابات التي جرت في العاشر من شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وبموجب النتائج، فقد فازت الكتلة الصدرية بـ 73 مقعدًا، وتحالف تقدم بـ 37، ودولة القانون بـ33، والحزب الديمقراطي الكردستاني بـ 31 مقعدًا، بينما حاز تحالف كردستان على 17 مقعدًا، وتحالف الفتح 17، والأحزاب الفائزة بمقعد واحد 16، وتحالف عزم 14 مقعدًا، والجيل الجديد 9، وامتداد 9، وإشراقة كانون 6، وتصميم 5، وبابليون 4، والعقد الوطني 4، وقوى الدولة الوطنية 4، وحركة حسم للإصلاح 3، وتحالف جماهيرنا هويتنا 3، وجبهة تركمان العراق الموحد 1، بينما كان عدد مقاعد الأفراد الفائزين 43 مقعدًا.

وأظهرت النتائج صعود قوى جديدة في حين شهدت قوى أخرى مثل كتلة الفتح وهي الجناج السياسي للحشد الشعبي والميليشيات المسلحة، وما يسمى بـ"قوى الدولة" خسارة كبيرة، ما أدّى إلى رفض القوى الخاسرة للنتائج الأولية متهمة المفوضية بـ"التلاعب والتزوير"، مطالبة بـ"إلغاء النتائج وإعادة الانتخابات من جديد".

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