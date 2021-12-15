مانشستر سيتي يهز مرمى ليدز يونايتد بسباعية نظيفة

2021/12/15 | 01:23 - المصدر: بغداد اليوم

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حقق فريق مانشستر سيتي فوزاً ساحقاً على حساب نظيره ليدز يونايتد، بنتيجة 7-0 في الجولة السابعة عشر من الدوري الإنجليزي، على ملعب " الإتحاد ".وسجل مانشستر سيتي أهدافه عن طريق كل من فيل فودين، جاك جريليش، وكيفين دي بروين (هدفين)، رياض محرز، جون ستونز، ناثان آكي.ورفع مانشستر سيتي رصيده الى 41 نقطة في صدارة الترتيب العام وبفارق 4 نقاط مؤقتاً عن ليفربول، بينما تجمد رصيد ليدز عند 16 نقطة في المركز الخامس عشر.

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