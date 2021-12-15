المان سيتي يقسو على ليدز بسباعية نظيفة

2021/12/15 | 01:23 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / الحق مانشستر ستي هزيمة ثقيلة بليدز يونايتد بسباعية نظيفة ، في المباراة التي جرت في ملعب الاتحاد ، ضمن الجولة السابعة عشرة من الدوري الانكليزي الممتاز / البريمير ليج / .سجل اهداف السيتيزنز فيل فودين 8 ، جان غراليش 13 ، كيفين دي بروين / هدفين / 32 و 62 ، رياض محرز 49 ، جون ستونز 74 وناثان اكي 78 .وبهذا الفوز رفع مانشستر سيتي رصيده في الصدارة الى 41 نقطة، متقدما بفارق 4 نقاط عن ليفربول ، فيما بقي رصيد ليدز يونايتد عند النقطة 16 في المركز السادس عشر./ انتهى

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