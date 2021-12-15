مانشستر سيتي يمطر شباك ليدز بسباعية نظيفة

2021/12/15 | 01:32 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعضمن مانشستر سيتي بقاءه متصدرا لجولة جديدة، بعد فوزه الساحق على ضيفه ليدز يونايتد بسباعية نظيفة مساء الثلاثاء، ضمن الجولة السابعة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز. وسجل أهداف مانشستر سيتي كل من فيل فودين (8) وجاك جريليش (13) وكيفن دي بروين (32 و62) ورياض محرز (49) وجون ستونز(74) وناثان أكي (78). ورفع مانشستر سيتي رصيده في الصدارة إلى 41 نقطة، مقدما بفارق 4 نقاط أمام ليفربول الذي يلعب مساء الخميس أمام نيوكاسل يونايتد، فيما بقي رصيد ليدز يونايتد عند النقطة 16 في المركز السادس عشر.

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