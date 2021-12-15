صراع الديناصورات: آل ساويرس كـ-ممثلين- للنيوليبرالية الاقتصادية، فى مصر والشرق الاوسط.-1- - سعيد علام

2021/12/15 | 01:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سعيد_علام "الصحافة وجدت لخدمة المحكومين، لا الحاكمين."القاضى جاستس بلاك، الذى حكم لصالح "الواشنطن بوست"ضد حكومة الولايات المتحدة."دى مش دبانه، دى قلوب مليانة"، مثل شعبى مصرى، واوقع اكثر فى حالتنا هذه " دى مش دبانه، دى جيوب مليانة"، مثل تذكرته بمناسبة الخناقة الدائرة الان بين نجيب ساويرس ونقابة الموسيقيين، على خلفية قرار النقابة بمنع 19 من "مغنى" المهرجانات من الغناء، وبغض النظر عن ان ......





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